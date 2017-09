L'Arsenal rischia di perdere a parametro zero sia Mesut Ozil che Alexis Sanchez. Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto e non credono più nel progetto per questo è probabile che i due trovino una sistemazione a parametro zero entro gennaio. Un doppio addio che farebbe perdere all'Arsenal un potenziale incasso di almeno 150 milioni in condizioni normali. Milioni potenziali destinati a sfumare secondo Alfredopedulla per colpa di Wenger, che ha privilegiato l'aspetto tattico a quello economico nel corso dell'ultima estate.