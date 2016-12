L'inizio di stagione è stato da incubo, con quattro sconfitte nelle prime cinque partite. Da lì in poi, l'Atalanta ha cominciato a volare. Un rendimento da Europa per la squadra di Gian Piero Gasperini, che proprio quando era a un passo dall'esonero ha saputo rialzarsi. Facendo scelte difficili, come le esclusioni di Sportiello, Paloschi e Pinilla, e affidandosi ai tanti giovani usciti dal settore giovanile. Da Caldara a Conti, per arrivare a Petagna, Kessie e Gagliardini, sono loro i nomi in copertina della favola Atalanta.



SOGNI DA BIG - Una bella storia che il presidente Percassi non ha assolutamente intenzione di far finire: a meno di offerte folli, nessuno dei gioiellini della Dea partirà a gennaio. Anzi, l'intenzione è quella di rinforzarsi ulteriormente sul mercato. Prima ci saranno delle cessioni, con Pinilla e Paloschi ormai lontani da Bergamo, poi toccherà agli acquisti, che riguarderanno soprattutto l'attacco. E i sogni sono da grande squadra: Palacio e Niang.



FATTORE GASP - Al momento sono suggestioni, due ipotesi difficili. Più realizzabile quella che riguarda el Trenza, chiuso nell'Inter da Icardi, Candreva e Perisic, meno quella del francese che, nonostante il momento negativo con il Milan, difficilmente lascerà la squadra di Montella in prestito. Per entrambi, però, l'Atalanta può contare sul fattore Gasp: i due attaccanti hanno vissuto il loro periodo migliore con l'allenatore piemontese ai tempi del Genoa. Due nomi difficili, che però continuano a far sognare l'Atalanta. Che, dopo aver cominciato a volare, non vuole più fermarsi.



