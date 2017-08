L'Atalanta batte il Borussia Dortmund in amichevole ed inizia ad assaporare virtualmente il sapore dell'Europa; la Dea, che in questa stagione si giocherà l'Europa League, ha avuto la meglio sui tedeschi per 1-0 grazie alla rete di Ilicic al 71'. Solo un test, certo, ma resta il dato più importante: l'Ataltanta è pronta a partire col piede giusto in questa stagione dal retrogusto europeo.