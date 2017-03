È arrivato l’accordo tra l’Atletico Madrid e il Municipio della Peineta, per l’acquisto dello stadio da parte del club. La struttura, che si chiamerà “Wanda Metropolitano”, accoglierà l’Atletico da agosto 2017. L’accordo prevede il pagamento da parte dell’Atletico di 30.422.520 di euro più gli interessi. Con un comunicato del Municipio, si esplica come il club si occuperà delle opere di urbanizzazione nelle adiacenze dello stadio, per un valore vicino ai 30milioni di euro, compresa la realizzazione di 4000 parcheggi che saranno ad uso pubblico. In fase di realizzazione, lo stadio da 68mila posti prenderà il nome dal fondo Wanda Group, che possiede il 20% delle azioni del club.