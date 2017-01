L'Empoli non vuole mollare la pista che porta a Omar El Kaddouri, giocatore marocchino classe '90 in forza al Napoli. Il club toscano, che nei giorni scorsi aveva incassato i no sia del giocatore che del club azzurro, è tornato alla carica ed ha alzato l'offerta; stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club toscano sarebbe pronto ad offrire 850mila euro al Napoli per il giocatore che andrà in scadenza nel giugno 2017.