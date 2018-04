Bastava un pareggio, ed è arrivato un pareggio.Lo scorso anno una retrocessione choc, quando le acque, che ormai sembravano più che tranquille, si sono trasformate in sabbie mobili troppo velocemente per accorgersene; quest'anno una promozione esaltante a suon di gol. L'Empoli di, l'Empoli del talento di, l'Empoli diche in estate hanno fatto la rivoluzione, l'Empoli di capitan che ha compiuto l'ultima missione della sua carriera . Ma anche l'Empoli di Vivarini, che ha iniziato la stagione gettando le basi, e, soprattutto, di, che lo ha sostituito, raddrizzandola ed esaltandola.- Il record di punti dellaè ancora raggiungibile (9) visti gli 83 punti dell'Empoli a 4 dalla fine, ma la cosa che risalta di più è il dato sui gol fatti:Lontanissimo il record assoluto della Spal (), più vicine le 90 reti siglate daldinel 2011-12. Marcatore principe, fino a questo momento, Ciccio, con 25 reti (5 più di Del Piero sempre nel 2006), simbolo di una squadra che ha vissuto per il gol, soprattutto dall'arrivo di Andreazzoli.. Una rosa forse meno attrezzata di Palermo, Parma e Frosinone, ma un'idea di calcio, abbinata a una continuità di rendimento, che nessuno ha mai fatto vedere.@AngeTaglieri88