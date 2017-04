Con il suo Manchester City non è riuscito a convincere alla prima stagione in Premier League. Eppure, per molti, Pep. L'Equipe ha infatti pubblicato la classifica dei 50 migliori tecnici in attività, votati da 33 giornalisti del quotidiano francese. A trionfare è, appunto, il catalano,Dietro al Cholo c'è un altro pizzico di Italia, con Carloche, nonostante le difficoltà che sta vivendo col Bayern Monaco, si posiziona alposto. Davanti allo Special One, José Mourinho, e a Massimiliano, guida della Juventus nel suo sogno di centrare il Triplete. Chiudono la top 10 Joachim Löw, ct della Germania, Zinedine Zidane, vincitore dell'ultima Champions League col Real Madrid, Leonardo Jardim, allenatore di quel Monaco che i bianconeri affronteranno settimana prossima, e Jürgen Klopp del Liverpool.Solo 13esimo Luis Enrique, in questa classifica c'è spazio per altri allenatori italiani: Claudio, Maurizioalposto precede invece Marcello Lippi. Luciano, 39esimo Giovanni Trapattoni, mentre Gian Piero. E per voi, chi è il miglior allenatore del mondo? VOTATE IL NOSTRO SONDAGGIO