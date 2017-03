Lo scorso 9 marzo l'Equipe aveva accusato Marco Verratti e Blaise Matuidi di essere stati in un locale notturno due giorni prima del tragico match di ritorno negli ottavi di Champions League contro il Barcellona. Oggi, però, arrivano le scuse ufficiali per una notizia che si è rivelata falsa:



"Lo scorso 9 marzo abbiamo annunciato che i giocatori del PSG Marco Verratti e Blaise Matuidi erano usciti in un locale notturno due giorni prima della partita di ritorno di Champions League contro il Barcellona. L'indomani queste informazioni sono state riprese dal giornale e dal sito L'Equipe. Oggi abbiamo la certezza che queste informazioni sono false e sono arrivate da fonti esterne malintenzionate. Vogliamo presentare le nostre scuse a Marco Verratti e Blaise Matuidi per il danno creato a loro e al Paris Saint-Germain. Queste disinformazioni ci portano a riesaminare le nostre procedure interne al fine di continuare a proporre un'informazione di qualità".