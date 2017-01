Lo que no te mata, te hace mas fuerte! Arriba! — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) 16 aprile 2015

Se puede tener madera de campeón, pero esa madera hay que tallarla con esfuerzo, trabajo y humildad. ¡Forza SFC! pic.twitter.com/VwviCmCWjv — Unai Emery (@UnaiEmery_) 16 aprile 2015

Le stimmate del predestinato, forse anche per), un contratto con la Nike firmato a soli 12 anni eche a servire come sprone per una carriera di alto livello. Gerard Deulofeu è un nuovo giocatore del Milan, dove ritrova Carlos Bacca (suo compagno al Siviglia nella stagione 2014/2015) e soprattutto il connazionale Suso, con cui ha condiviso la fortunata esperienza nell'Under 19 della Spagna, coronata dal titolo Europeo di categoria (il secondo per il nuovo calciatore rossonero, che aveva trionfato anche nell'edizione dell'anno precedente).- Un'operazione conclusa con un prestito per soli 5 mesi dall'Everton, con la possibilità di risedersi attorno a un tavolo a giugno e valutare se proseguire oppure se dirsi addio. E' proprioL'allenatore che ha valorizzato al meglio il suo talento è lo spagnolo Roberto Martinez ma, tolto lui, Deulofeu ha incontrato difficoltà praticamente con tutti i tecnici che lo hanno guidato a livello di prima squadra. Da Luis Enrique, che già nella formazione B del Barcellona ne sottolineò, a Unai Emery, che entrò in polemica col giocatore, deluso per le continue esclusioni dalla formaizone titolare ma non considerato sufficientemente pronto a livello caratteriale: "Ha qualità incredibili ma anche tante carenze; non ha ancora la maturità necessaria , lo spirito di sacrificio", il pensiero del tecnico basco.- E' stato poi il turno di Koeman all'Everton, un altro allenatore che della disciplina, tattica e fuori dal campo, ha sempre fatto un must.A nemmeno 23 anni... I tifosi del Milan sperano invece di trovare un giocatore vogliono di guadagnarsi la fiducia per farsi riscattare al termine di questa stagione e di confermare quelle("Voglio essere come Cristiano Ronaldo, ha molte qualità. E’un grande nel gioco aereo e ha un tiro incredibile con entrambi i piedi"), approfittando del momento di appannamento di Niang e proponendosi come alternativa di Bonaventura. Indosserà probabilmente la maglia numero 7 lasciata sguarnita da Luiz Adriano, quella che ne ha accompagnato i momenti più significativi, soprattutto con la maglia della Spagna, di cui è recordman a livello di presenze e gol in Under 21, rispettivamente 32 e 16.