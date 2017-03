L'effetto farsa-cinese si ripercuote più sui tifosi del Milan, pochi a San Siro, che sulla squadra. Partiti in surplace, i rossoneri piano piano hanno preso il sopravvento sul Chievo, passando attraverso le luci e le ombre dell'arbitro e di Bacca. Entrambi hanno vissuto e fatto vivere una notte sull'ottovolante.



Dopo l'anticipo dell'Olimpico, Milano è così diventata la linea di confine di questo campionato, in testa e in coda, mancando soltanto le designazioni per le coppe europee. La Lazio con un piede in finale di Coppa Italia fa sì che la questione Europa League sia sostanzialmente ormai un asse che parte e arriva a San Siro, salvo che l'Atalanta non bruci nel finale tutto il fieno in cascina. Fino ad oggi i bergamaschi, dopo una partenza orribile, sono stati più continui delle milanesi le quali invece sono avvezze a perdere colpi quando meno te lo aspetti.



In questo senso il lavoro di Montella è sempre più prezioso nel consentire al suo gruppo di esprimersi sempre al massimo delle proprie capacità fisiche e mentali, avendo capito che partite come quelle con il Chievo e tutte le molte altre squadre ormai senza più alcuna preoccupazione di classifica, sono quelle che determineranno il piazzamento finale più che gli scontri diretti. Isolato il gruppo dalla telenovela del closing, aggiustate alla meno peggio le pecche nei reparti dovute alla nota pochezza della rosa e ai pezzi persi per strada (Niang, Bonaventura), Montella sta rigenerando alcuni ritardatari come Sosa e Bacca, non arrendendosi invece a battaglie che appaiono perdute come Bertolacci. Aggrappato al talento e alla generosità di Deulofeu, alla voglia di Ocampos, allo stesso Locatelli.



Sarà più importante, nel miniciclo che attende il Milan fino a Pasqua, approfittare dell'allegria dei molti Chievo che lo attendono per affrontare ora la Juve, più avanti l'Inter, in una posizione che come oggi lasci aperti i discorsi nell'ultimo scampolo di classifica che abbia ancora una vita e un senso.