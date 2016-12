Non solo Kalinic, c'è anche Federico Bernardeschi nell'agenda di Corvino. Il 10 della Fiorentina è diventato in questi mesi il giocatore simbolo della squadra di Sousa ed è ambito da tutte le big europee, dal Barcellona al Bayern Monaco passando per PSG e Chelsea, tutti pronti ad acquistarlo a giugno. Per questo i Della Valle pensano ad un nuovo contratto con una clausola super, 100 milioni secondo il Corriere dello Sport-Stadio, che possa permettere, in caso di cessione, di attutire meglio il colpo. Per fare ciò serve però un rinnovo del contratto, che la Fiorentina ha in mente con un aumento dell'ingaggio di circa il 30%. Proposta che però non convince la controparte con Bernardeschi, e il suo procuratore, pronti a chiedere almeno 2 milioni di euro netti a stagione (cifra molto importante per il monte ingaggi della Fiorentina). Certo è che i Della Valle non si possono permettere di non rinnovare il contratto a Berna e siccome lui è fondamentale per la squadra bisognerà fare un sacrificio economico ed accontentarlo.