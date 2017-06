L’è arrivato a Milano con un chiaro obiettivo:L’attaccante francese, tornato dal prestito al Watford, è in uscita dai rossoneri e farebbe volentieri ritorno in Premier League., ma il classe 1994 vuole valutare altre proposte prima di decidere il proprio futuro. Mirabelli settimana scorsa è stato a colloquio con alcuni intermediari turchi, vicini a, tutte interessate ad avere informazioni sull’attaccante francese. Oggi, invece, il direttore sportivo del Milan incontrerà i dirigenti dei Toffees.- A casa Milan - secondo quanto appreso da calciomercato.com -. All'incontro è presente anche l'intermediario Morabito. Il club di Liverpool è pronto a presentare una prima proposta per acquistare a titolo definitivo l’attaccante francese., ma visti gli ottimi rapporti con la società inglese (da cui è arrivato Gerard Deulofeu nella scorsa finestra di mercato) si potrebbe trovare un accordo anche per 15 milioni. Niang, infatti, non rientra nei piani di Vincenzo Montella per la prossima stagione.