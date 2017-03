L'ex arbitro e ora opinionista di Mediaset, Andrea De Marco, ha parlato dell'espisodio che ha portato all'assegnazione del rigore decisivo in Juventus-Milan ai microfoni di zonacalcio: "La distanza tra il difensore e l’attaccante è ravvicinata, in campo la situazione è assolutamente difficile anche perché avvenuta nei minuti di recupero e questo ha accentuato notevolmente le polemiche perchè ha cambiato il risultato finale. Non mi sento di colpevolizzare più di tanto il Signor Massa in quanto è un’azione complicata, interpretabile e quindi lui ha optato per il calcio di rigore. Ciò detto però, mi sento di poter dire che non era rigore".