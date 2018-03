La Lazio si sente danneggiate, lo ha detto il responsabile della comunicazione Diaconale, lo ha ripetuto Igli Tare, senza escludere del tutto l'ipotesi malafede. Anche l’ex arbitro Graziano Cesari non salva Guida. Durante la trasmissione di Italia 1 Tiki Taka, ecco le sue parole: “Simone Inzaghi ha ragione a lamentarsi. La Lazio è sicuramente la squadra più penalizzata da quando è stata inserita la Var. Sono tanti gli episodi incriminati e anche domenica a Cagliari il rigore su Immobile è clamoroso. Non esiste il discorso che lui può aver pensato che Ciro avesse simulato. Hai a disposizione la moviola perché non vai a rivedere l’azione?". Non solo, nell'occhio del ciclone anche un altro episodio: "Anche la scorsa settimana contro la Juve, l’intervento di Benatia su Lucas Leiva è evidente, continuo a non capire perché non si sia andati alla Var”.