I più curiosi stentano ancora a credere alla fine della storia d'amore tra, modella ed attrice brasiliana, ma il calciatore già a fine giugno aveva annunciato la rottura. Ora a distanza di pochi mesi arrivano anche le prime parole della modella.Come rivela Sky Sport, la Marquezine in occasione della festa di compleanno dell'attrice brasiliana Tatá Werneck avrebbe postato un video su Snapchat in cui fa festa con gli amici, lasciando nel finale un messaggio destinato all'ex fidanzato: "Mi sono innamorata della persona sbagliata". La bella Bruna sembra non aver superato la fine della storia d'amore con il famoso calciatore o forse era solo in cerca di qualche riflettore?