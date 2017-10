Amauri, attaccante classe '80 dei New York Cosmos e in passato giocatore di Juventus e Palermo tra le altre, ha svelato un curioso retroscena sulla sua esperienza in rosanero in un'intervista a Il Giornale di Sicilia: "Non dimenticherò mai quanto avvenuto un pomeriggio al campo d’allenamento. Preparavamo il match di ritorno in Coppa Uefa contro il West Ham e Guidolin entrò nello spogliatoio con una grande borsa. Da qui uscì un fucile e lo puntò contro me e tutti i miei compagni esclamando: ‘ Li abbiamo feriti, adesso andiamo in campo e finiamoli… Ricordo che con Simplicio riuscimmo a trattenere a stento le risate, ma quello fu un episodio simpatico che ancora oggi ricordo con piacere".