Sanchez sempre più lontano dall’Arsenal, con la Juve alla finestra. I bianconeri si augurano l’arrivo di Alexis a Torino, e per l’operazione di mercato ora spinge anche un grande ex, Mauro German, che su Twitter scrive così: “Non so se le voci sono fondate, però…Dribbling, velocità e gol. Speriamo!".Camoranesi ha vestito la maglia bianconera dal 2002 al 2010, e anche l’anno scorso si era espresso sul tema Sanchez-Juventus, dichiarando ad As: “A Torino potrebbe vincere qualche titolo. All’Arsenal, con tutto il rispetto, è difficile che vinca la Premier”.