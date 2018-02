La sua carriera non è ancora ufficialmente terminata ma Jermain Pennant continua a far parlare di sè non per il suo immenso talento mai realmente esploso, ma per la sua vita fuori dal campo da gioco. L'ex Liverpool, che vanta anche il record di essere l'unico calciatore nella storia ad aver giocato una gara mentre era agli arresti domiciliari, è tornato al centro dei gossip in Inghilterra per alcuni video porno.



Secondo alcuni tabloid britannici, fra cui il The Sun, l'ex centrocampista ha messo online su noto si pornografico a pagamento alcuni video hard girati insieme alla bellissima e provocante moglie Alice Goodwin. Nei filmati il volto del giocatore non si vede, ma a tradire Pennant è la scritta "love", tatuata sulle nocche della mano. L'esterno si è difeso negando l'accaduto: "Non ho avuto una vita perfetta, lo ammetto, ma io non sono e non sarò mai una porno star. Tutto questo è ridicolo", ma il dubbio resta, così come la complicità della bellissima Alice che vi mostriamo nella nostra gallery.