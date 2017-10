Alex Manninger, portiere ex Juve e Liverpool, dice la sua su Emre Can a tuttojuve.com: " E' uno dei giovani che più mi è piaciuto, è tedesco e parliamo quasi la stessa lingua. Ha giocato diversi anni in Germania e, nonostante la giovane età, gioca da vero veterano. Ogni mese migliora sempre di più, per me è uno dei migliori giocatori d'Europa. E' bravo, attacca e difende, sa far gol. Juve? Se lo acquisterà non sbaglierà. Non è solo un grande giocatore, ma è un grande uomo che non vuole mai perdere. Questo è un tratto caratteristico di chi ha nelle vene il sangue turco, ma ha anche la precisione dei tedeschi".