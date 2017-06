Guido Nanni, ex preparatore della Roma e maestro del polacco, ha parlato ai microfoni di Tuttosport, presentando il (quasi) primo acquisto bianconero: "I portieri si dividono in due categorie: Buffon e tutti gli altri. Wojciech Szczesny, però, è un po’ più di tutti gli altri. Se la Juventus si assicura il polacco, prende un numero uno assoluto, non un semplice dodici. E’ un pazzo buono e freddo, un prototipo di portiere abbastanza unico. Con i piedi è ai livelli di Neuer, ma ha la personalità di Tacconi e come tecnica ricorda Marchegiani, che è tuttora un riferimento".