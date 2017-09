L'ex Presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "Come erano i Della Valle quando ero nei bianconeri? Conoscevo già da giovane Diego Della Valle. Li ho visti vivere in quell’epoca con grande passione, saltando sulla tribuna come un tifoso. Non ho più informazioni precise, però ci hanno messo amore e denaro, hanno ancora un progetto per il centro sportivo e lo stadio. Si sono presi carico di una società facendole fare campionato estremamente onorevole. Quando ero Presidente giocare contro la Fiorentina non era una cosa facile. Difficoltà nell'entrare nel mondo del calcio e rapportarsi con i tifosi? Lo si deve fare, le critiche bisogna accettarle. Non sono stato molto apprezzato da una parte della tifoseria, c'era l'abitudine di espletare certe funzioni corporali, lo prendevo come un augurio (ride, ndr). Trovarsi in Serie B con punti di penalizzazione non è stato facile. Abbiamo fatto due Champions League 'casualmente' sotto la mia presidenza, oltre a porre le basi per il nuovo stadio".