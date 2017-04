La fama e il successo a volte vanno di pari passo con la sregolatezza e il vizio: non tutti gli sportivi riescono a reggere la pressione e capita così spesso che grandi atleti entrino nel tunnel della droga e dell'alcol senza riuscire a uscirne, specie quando arrivati in club di prima fascia. E' quanto successo a Cicinho, passato anche in Italia con la maglia della Roma, che racconta a Fox Sports la sua terribile esperienza al Real Madrid: "Quando sono arrivato al Real la situazione mi è sfuggita di mano, bevevo sino a svenire. Ero un alcolizzato perché non mi limitavo a bere solo una birra: bevevo tantissimo, tutto il giorno, non solo la notte. E' capitato anche che qualche giornalista mi abbia visto bere. Ho fatto diversi tatuaggi all'epoca, a vederli oggi mi sento a disagio: li ho fatti sotto l'influenza dell'alcool, pensavo che mi avrebbero portato pace e invece non è stato così. Questo tipo di cose non curano nessuna depressione, anzi la peggiorano: vedi tutto orribile, l'alcool non aiuta affatto".