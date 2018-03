Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ora commissario tecnico dell'Ucraina, commenta così il momento rossonero: "Gattuso? Gli faccio i complimenti per ieri, il Milan ha giocato bene, ha tenuto bene il campo. Rino sta facendo un grande lavoro, ha cambiato la faccia del Milan. Ora si vede la sua mentalità, vedo i giocatori motivati che si aiutano in campo. Questo è il Milan di Rino Gattuso. Gli faccio il mio in bocca al lupo per il derby. Sono contento per quello che sta facendo. Mando un grande abbraccio anche ai tifosi milanisti. Forza Milan sempre".



SUL DERBY - "Fisicamente la squadra sentirà un po’ la gara di ieri, ma quando vinci la fatica si sente meno. Il Milan sta bene, sta vincendo e vedo bene il Milan per il derby di domenica".



SU BONUCCI E ROMAGNOLI - "Stanno giocando molto bene, si aiutano molto in campo. Bonucci è un giocatore molto importante. Se vanno avanti così possono diventare una delle coppie di centrali più importanti”".