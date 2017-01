José Mourinho ha parlato della partita persa per 2-1 in Coppa di Lega dal Manchester United contro l'Hull City; lo Special One ha ironizzato sull'operato dell'arbitro, reo di aver concesso un rigore dubbio agli avversari: ''Penso che 18 partite senza perdere siano un grande risultato; stasera non abbiamo perso. La partita è finita 1-1, io ho visto solo due gol. Non voglio parlare del rigore, ma non voglio nemmeno parlare della performance perché la realtà è che avevamo la partita in tasca, poi è successo qualcosa''.