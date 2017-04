Sarà il Torino FC e non il Comune a far sì che il prossimo 4 maggio, giorno della ricorrenza della tragedia di Superga, la Mole Antonelliana venga illuminata di granata per omaggiare il Grande Torino, la squadra di calcio che in un periodo delicato della storia italiana (gli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale) ha saputo dare lustro non solo al capoluogo piemontese, ma alla nazione intera, diventando uno dei simboli della rinascita italiana.

Lo scorso anno i tifosi, attraversero una petizione, chiesero al sindaco Fassino, di ricordare Valentino Mazzola e compagni illuminando di granata il simbolo architettonico della città, la Mole Antonelliana. La richiesta fu accolta ma, quest'anno, con il cambio di amministrazione si è palesato il rischio che le celebrazioni non si ripetessero: la giunta della sindaca Appendino non ha infatti previsto nel proprio bilancio le spese per l'illuminazione della Mole (la cifra dipende dal tipo di luci utilizzate e da eventuali giochi di luce ma va da meno di 1.000 euro ad un massimo di 7.500 euro). Dal Municipio hanno però autorizzato la Fondazione Filadelfia a occuparsi dell'evento ma la spesa, questa volta comprensibilmente, non era prevista neanche dalla Fondazione che si occupa di reperire fondi per la ricostruzione dello stadio e non altro. Il presidente granata Urbano Cairo ha così deciso di occuparsi del pagamento delle spese per l'illuminazione, facendo in modo che a Torino, il 4 maggio, il Grande Torino venga ricordato come merita.