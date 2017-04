Fino alla fine. Questo motto mi accompagna tutti i giorni in campo. E mi ha sostenuto in questi anni passati sui libri. Sono orgoglioso di questa #laurea. Fiero di avercela fatta. Felice di aver raggiunto questo traguardo. Un post condiviso da Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini) in data: 6 Apr 2017 alle ore 08:37 PDT

Caro Procuratore,sono uno studente di economia ed ex calciatore. Non so se pubblicherete la mia lettera perché il mio intento è quello di sollevare una piccola polemica. Ed è la seguente: da quando sono piccolo ho sempre fatto fatica a conciliare lo studio con lo sport, dalle elementari fino alla maturità scientifica, tanto da dover abbandonare lo sport anzitempo perché la mole di compiti e di impegni scolastici non mi permetteva più di andare con regolarità agli allenamenti di calcio. Quello che voglio dire è che secondo me oggi un giovane deve scegliere se diventare calciatore o qualcos'altro. Tutte e due le cose è impossibile portarle avanti insieme perchè la scuola italiana non agevola chi fa sport, anzi lo discrimina all'interno della classe. Se uno è bravo a giocare a calcio, a scuola troverà gli insegnanti contro. E allora un plauso grandissimo va al nostro (in quanto calciatore della Nazionale) Giorgio Chiellini che, non solo è un grandissimo calciatore, ma è, soprattutto, un grande esempio di volontà per chi come me non ce l'ha fatta. Laurearsi con 110 e lode penso sia stata una grande impresa, importante tanto quanto le vittorie sportive! Marco '95Non sei il primo a scriverci su questo tema e la tua lettera più che polemica risulta interessante e condivisibile. Non molti sanno, infatti, che per i giovani calciatori è difficile conciliare scuola e calcio, perché chi fa sport a livello agonistico non viene premiato dalla scuola (come accade ad esempio negli Stati Uniti), ma addirittura osteggiato dalla stessa. A volte risulta difficile per i genitori dei ragazzi ottenere anche un semplice permesso di uscita un'ora prima perchè c'è una partita in trasferta e occorre partire con un certo anticipo. Ci sono storie di ragazzi che perdono anni di scuola e sono costretti a recuperare con le scuole serali. Ma di questi piccoli eroi che fanno tanti sacrifici nessuno parla.che si è laureato con centodieci e lode e mezione di merito presso la Scuola di Management ed Economia dell'Università degli studi di Torino! Proprio per dare coraggio a tutti coloro che sono impegnati su due fronti ad alti livelli, lo sport e la scuola, e temono di non poter coronare entrambi i loro sogni!Per scrivere all'avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it