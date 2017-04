La Fiorentina è destinata a cambiare volto in difesa la prossima stagione. Preso Milenkovic ci sarà un altro nuovo arrivo ed è probabile in questo senso che i viola possano stringere per Vitor Hugo del Palmeiras, 25 anni. Sicuro partente ormai Gonzalo Rodriguez arrivato a scadenza di contratto e che ha risposto negativamente all'offerta al ribasso fattagli dal club viola.



Chi invece è destinato a rimanere è l'imprescindibile in campo, Davide Astori, uno su cui ha sempre puntato Sousa e che ha una grossa considerazione anche all'interno della società.