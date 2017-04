L'Inter lavora non solo sul mercato dei giocatori, ma per rinforzarsi anche a livello societario: l'obiettivo è riportare in società Gabriele Oriali, attuale team manager della Nazionale italiana, che è sempre più vicino al ritorno in nerazzurro. I primi contatti sono avvenuti negli scorsi giorni, con alcune telefonate da parte del ds Piero Ausilio ma soprattutto con l'arrivo a Milano di Zhan Jindong, che ha messo in previsione l'incontro con l'ex calciatore dell'Inter.



IL PREAMBOLO PER CONTE? - Si tratta del primo incontro tra Oriali e Suning: la proposta è quella di un ruolo di team manager però all'Inter, ovvero essere presente sul terreno di gioco e stare vicino ai giocatori, mantenendo il legame tra loro e la società. Una figura interista, di esperienza e carisma per garantire l’ordine nello spogliatoio, a prescindere dal possibile arrivo di Antonio Conte, con il quale Oriali ha lavorato alla grande proprio in azzurro, nel periodo degli scorsi Europei. Zhang, giunto nel capoluogo meneghino per assistere al match di domenica sera tra Inter e Napoli, ha intenzione di riportare una bandiera a Milano, per riscoprire l'identità nerazzurra e affiancarla a gente come Walter Samuel e Javier Zanetti: un uomo forte da affiancare al futuro tecnico, per fargli sentire la vicinanza della società. L'attuale team manager della Nazionale italiana è disposto a tornare con il nuovo progetto cinese, serio e con fondi economici evidenti.