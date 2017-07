L’Inter vuole fortemente Keita Balde e Walter Sabatini è stato molto chiaro a tal proposito, quando nei giorni scorsi ha incontrato Roberto Calenda, agente del calciatore biancoceleste. Tra i due una stretta di mano che vale quanto un contratto, perché il direttore dell’area tecnica di Suning ha assecondato sia le richieste economiche del calciatore che quelle del suo procuratore, anzi, è andato oltre ogni proposta giunta finora, superando quella della Juventus.



AUSILIO E SABATINI IN CINA PER IL VIA LIBERA - Perché non si chiude? Perché l’Inter ha chiesto tempo a Roberto Calenda. Prima di poter andare da Lotito per definire la trattativa, infatti, i nerazzurri vorrebbero mettere a segno qualche colpo in uscita. Sabatini e Ausilio sono volati in Cina, dove presto si svolgerà un meeting tra gli uomini mercato e la dirigenza cinese, che come al solito dovrà dare il via libera e finanziare le operazioni che il direttore sportivo e il direttore dell’area tecnica hanno imbastito a Milano nei giorni scorsi.



IN ATTESA DELL'INTER - Insomma, all’Inter serve tempo, ma non ce n’è troppo. Anche perché Lotito ha già fatto sapere ai nerazzurri che dall’estero sono arrivate offerte soddisfacenti per Keita Balde. E a tal proposito anche la Juventus potrebbe esibirsi nel classico colpo di coda. Per i bianconeri, dopo l'arrivo di Douglas Costa e Bernardeschi, il laziale non è più una priorità. Marotta e Paratici intendono concentrare tutte le proprie energie alla ricerca del centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri, ma dopo aver perso Schick, la pazza idea Keita potrebbe tornare a balenare nei pensieri dei dirigenti bianconeri. Sabatini è conscio della situazione, ma l’incontro con Calenda è servito anche a ricevere rassicurazioni in tal senso. L’attaccante aspetta una mossa dell’Inter, il club che finora ha offerto al calciatore l’ingaggio più alto, oltre i 3 milioni di euro a stagione.