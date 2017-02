Sei gol in Serie A, due in Coppa Italia, numeri da giocatore vero. Verissimo. Patrik Schick sta conquistando un posto da protagonista nel nostro calcio tra reti, assist e l'incredibile capacità nel subentrare dalla panchina e decidere le partite. La Sampdoria si coccola quel grande colpo targato Ferrero, un classe '96 soffiato alla Roma e adesso nel mirino di tantissimi club. Con l'Inter in prima linea, tanto da aver comunicato il proprio piano alla Samp dopo l'incontro di una settimana fa. Peraltro, sette giorni dopo Patrik ha trovato un altro gol. Decisivo.



IL PIANO INTER - Nell'idea del ds nerazzurro Piero Ausilio c'è un programma ben preciso per questo attaccante ceco. Nessuna offerta subito, il faccia a faccia con la Sampdoria è stato utile per ribadire l'interesse e rinfrescare gli ottimi rapporti; per le proposte ci sarà tempo, l'Inter nel frattempo ha fatto sapere di apprezzarne le qualità e mandare da qui a fine stagione per ogni domenica un osservatore a seguire i progressi di Schick. A quel punto, si deciderà se e quanto offrire per lui; chiaro che la convinzione aumenta, anche perché da vice-Icardi sarebbe visto come investimento perfetto.



CORSIA PREFERENZIALE - Questo è il primo scatto dell'Inter, che viste le ottime relazioni con la Samp (ancora desiderosa di tenerlo per un altro anno, altro problema da risolvere) verrà avvertita in caso di proposte di altri club. Dalla Fiorentina al Bayer Leverkusen, tante società si sono mosse, nessuno ha spinto fino in fondo. E l'Inter ora è in prima fila. In attesa dell'offerta...