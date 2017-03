Assalto respinto. L'Inter, per volontà della proprietà cinese di Suning, ha deciso di blindare l'esterno croato Ivan Perisic con una proposta di rinnovo di contratto fino al 2021 e un aumento di ingaggio che lo porterà a guadagnare oltre i 3 milioni di euro, bonus compresi, nelle prossime stagioni. I rumors sul viaggio in Croazia dell'allenatore del Manchester United José Mourinho per prendere contatto con l'ex giocatore del Wolfsburg ha fatto scattare immediatamente la reazione del club nerazzurro, pronto ad inserire nel nuovo contratto anche una clausola valida per l'estero molto consistente.



UNITED SU BROZOVIC - Una strategia già adottata per il connazionale Brozovic, considerato da Pioli e dalla società meno centrale nei progetti futuri. L'esplosione di Gagliardini e la rinascita di Kondogbia lo hanno recentemente escluso dalla formazione e a fine stagione potrebbe essere lui il grande sacrificato per consentire all'Inter di presentare un bilancio in linea con i parametri del Fair Play Finanziario. Secondo la Gazzetta dello Sport, proprio il Manchester United potrebbe fare più di un pensiero a Brozovic, il cui valore di mercato è fissato nei 50 milioni di euro della clausola rescissoria; se l'Inter riuscisse a cederlo per questa cifra, registrerebbe una plusvalenza di circa 45 milioni, che le consentirebbe di muoversi ancora più agevolmente sul mercato in entrata.