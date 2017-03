Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio è stato chiaro nel prepartita della sfida pareggiata dall'Inter contro il Torino: "Prenderemo solo top player e sono convinto che per una grande squadra la base di partenza debba essere una solida difesa". Un'indicazione netta che traccia una strada importante in ottica della prossima sessione estiva di mercato.



SERVONO DUE DIFENSORI - Oltre a Ricardo Rodriguez, l'Inter sta pensando ad una vera e propria rivoluzione del pacchetto arretrato. Il ds nerazzurro, infatti, sta prendendo contatti con numerosi difensori centrali in circolazione e si è reso conto che l'attuale tenuta di Jeison Murillo non sia sufficiente per completare un reparto che, in estate, vedrà l'innesto certo di un difensore. Non è escluso, tuttavia, che i colpi alla fine possano essere addirittura due ed entrambi di alto livello.



MURILLO SACRIFICATO - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'Inter sta pensando di sacrificare sul mercato proprio Murillo. Il difensore colombiano ha tanto mercato, ha già incassato due richieste di informazioni da parte di Manchester United e Chelsea e vorrebbe giocare il prima possibile la Champions League. L'Inter aspetterà offerte, ma non è escluso che possa anche decidere di inserirlo nella trattativa con la Roma per Kostas Manolas. Il difensore greco è il primo obiettivo per la difesa, ma Pallotta lo valuta almeno 40 milioni. L'alternativa? Si chiama Stefan de Vrij ed è in scadenza di contratto con la Lazio nel 2018. Murillo è la chiave per il mercato difensivo dell'Inter, e se arriverà l'offerta giusta non è escluso che sia de Vrij che Manolas possano vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione.