La ricostruzione di una nuova Inter prenderà forma da giugno. Con tante priorità: un difensore centrale col desiderio Manolas, le corsie esterne dove arriveranno due terzini (Rodriguez piace sempre tantissimo), un vice Icardi (Schick in lista, ma non solo). Senza dimenticare un esterno offensivo, in attesa di capire i movimenti sul fronte cessioni per il centrocampo che potrebbero aprire a un cambiamento anche in quel ruolo. Di sicuro, non c'è fretta invece sul discorso portiere: Samir Handanovic ha un contratto rinnovato solo un anno fa, ha giurato amore ai colori nerazzurri e venderlo a cifre ragionevoli per la sua età diventa ormai complesso, visto che il mercato dei portieri è spesso cristallizzato.



PIACE CRAGNO - Per questo, il ds Piero Ausilio ha attivato i suoi uomini dello scouting da tempo alla ricerca di un portiere per il futuro. Preferibilmente italiano. Tra i diversi nomi sondati c'è quello di Alessio Cragno, classe '94, protagonista di un'annata a livelli importanti con il Benevento ma di proprietà del Cagliari, che continua a monitorarne progressi e crescita da vicino. Più volte negli ultimi mesi (vedi Verona-Benevento di qualche settimana fa) gli osservatori nerazzurri sono volati in giro per l'Italia così da accendere i radar su Cragno, per potenzialità e talento è tra i preferiti, di sicuro un'opzione credibile. Ma dipenderà dalla scelta del Cagliari che lo valuta almeno 10 milioni.



STRATEGIA E HANDA - Prima di intavolare trattative o definire discorsi concreti, l'Inter vorrà fare una scelta con l'allenatore del futuro (che sia Pioli o chi dovesse arrivare al suo posto) su due possibilità: trattenere Handanovic e far crescere un giovane come Cragno accanto a lui, ma facendolo giocare spesso soprattutto tra Europa e Coppa Italia; oppure puntare all'acquisto di un titolare già pronto. Al momento, la prima ipotesi è la più forte visti anche i tanti investimenti che l'Inter vorrà e dovrà fare in estate su diversi ruoli. Ecco perché con Handanovic si può andare avanti, affiancandogli un giovane per il futuro. O bloccandolo, altra ipotesi possibile per Cragno.