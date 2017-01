L’Inter mette la sesta e vince anche a Palermo, con la consueta grinta, ormai marchio di fabbrica della gestione Pioli. E dire che i nerazzurri non sono partiti benissimo, probabilmente provati dai 120' di Coppa Italia e da un terreno di gioco molto severo, figlio dell’acquazzone che si è scatenato al Barbera. Il tecnico emiliano sceglie Ever Banega come regista avanzato, ma cambia idea - e partita - al 55’ quando sostituisce l’argentino (in giornata negativa) con Joao Mario.



UN GOL ALLA ICARDI - Il portoghese inverte immediatamente il ritmo a una partita che andava incanalandosi sui binari della staticità. L’ex Sporting Lisbona si muove su tutto il fronte d’attacco, svaria e offre soluzioni. Anzi, offre la sesta vittoria di fila in campionato. Tutto accade al 65’, quando in area di rigore si libera dell’avversario con l’astuzia del centravanti e scaraventa in rete un cross di Candreva. Un gol che è anche un po’ una liberazione, dato che finora ne aveva messo a segno solo uno in campionato.



IL TITOLARE - Joao Mario prende per mano l’Inter, lo aveva già fatto in Coppa Italia, e mostra evidenti segnali di crescita. Un progresso costante quello del portoghese, che va di pari passo a quello dell’intera squadra. La convivenza tra lui e Banega sul terreno di gioco appare momentaneamente impraticabile, ma senza ombra di dubbio, viste le ultime prestazioni, l’avente diritto alla maglia da titolare è il portoghese, che se inizia a segnare con continuità, come espressamente chiesto da Pioli, può risultare per l’Inter una risorsa imprescindibile.