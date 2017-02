Nonostante la netta sconfitta subita contro la Roma, l'Inter crede ancora di poter raggiungere un piazzamento Champions. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come sia molto attesa una reazione nerazzurra già a partire dalla prossima di campionato, che vede l'Inter impegnata in trasferta contro il Cagliari:



"A Cagliari, servirà una scossa positiva, sia in campo sia a livello ambientale. Sarebbe infatti assurdo, per colpa di una autolesionistica crisi depressiva, compromettere la dote di 9 vittorie nelle ultime 11 di campionato, 27 punti su 33 a disposizione che hanno consentito alla squadra di uscire dall’«anonimato» e di rientrare con forza in zona Coppe europee. Il lavoro di Pioli è considerato finora parecchio positivo sotto molti punti di vista, e in corso Vittorio Emanuele si professano ancora ottimisti nella corsa al terzo posto. Dopo la trasferta di Cagliari, arriverà lo scontro diretto in casa contro l’Atalanta, quindi Torino fuori e Samp a San Siro: nel frattempo, il Napoli se la dovrà vedere per esempio con Roma (domenica all’Olimpico) e Juventus (il 2 aprile). Inter-Napoli è invece in programma a fine aprile, quello sì il giorno della totale verità".