L'Inter di Spalletti ha un'identità riconoscibile. É un po' lenta, ma allo stesso tempo solida. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la sfida di ieri contro il Genoa e paragona i nerazzurri a una serie tv.



"L’Inter in questo momento non è una squadra, è una serie tv. E al momento non certo delle migliori. E’ una serie perché ha una sceneggiatura ben definita e se ti metti a guardarla sai bene cosa ci troverai: una trama lenta, a volte macchinosa, dunque un po’ noiosa, ma solida. La serie, come più o meno tutte, fa intuire che crescerà, che farà appassionare i fedeli, intanto però in queste prime puntate ci si deve accontentare del solito sviluppo: come riuscirà la protagonista Inter a trovare la via per sfondare contro «nemici» sulla carta nettamente inferiori che si rintanano nel loro fortino. Il quando invece si sa: come nei film migliori, questo sì, il coup de théatre arriva sempre al tramonto".