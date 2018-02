La necessità di svoltare in campo, l'equilibrio nel dover dare sempre un occhio al bilancio. L'Inter procede in un momento dove c'è bisogno di cambiare passo e aspettando il Bologna, filtrano anche diverse mosse in ottica economica: Geoffrey Kondogbia può e deve essere un giocatore fondamentale in uscita per portare denaro fresco nelle casse nerazzurre. Finito in prestito con diritto di riscatto al Valencia, Kondo nelle idee del club spagnolo va verso l'acquisto definitivo da 25 milioni a giugno, ancora da confermare ufficialmente; ma già a gennaio si è sfiorato il colpo grosso.



RETROSCENA KONDO - Il francese infatti poteva finire davvero in Cina, Fabio Cannavaro lo avrebbe preso volentieri con sé al Guangzhou: sul tavolo 45 milioni di euro, l'Inter ne avrebbe presi 25 di riscatto dal Valencia più altri 5 milioni legati al 25% del surplus derivante dalla rivendita, clausola inserita nel contratto con gli spagnoli. Sì, 30 milioni vicinissimi, sfumati per volontà sia del Valencia che di Kondogbia di andare avanti insieme in un percorso fin qui decisamente positivo e rifiutare la Cina. In ogni caso, l'Inter è fiduciosa per il suo riscatto a giugno e valuterà come gestire i 35 milioni necessari per prendere a titolo definitivo Joao Cancelo, discorso complesso ma ancora in piedi.



AVVISO A ICARDI - In più, filtra massima tranquillità sul fronte Mauro Icardi nonostante le voci continue di mercato legate al Real Madrid. L'Inter è stata chiarissima con l'entourage di Icardi: non ci sarà alcuno sconto sui 110 milioni di clausola rescissoria valida solo da luglio, c'è anzi la volontà di parlare per alzarla e ridiscuterla con un nuovo contratto qualora l'idea anche del capitano fosse la stessa, specialmente come ovvio in caso di Champions League centrata; altrimenti, servirà pagare la clausola per portarlo via dall'Inter per qualsiasi club. Nessuna ansia né alcun segnale di rottura fin qui, l'Inter vuol tenersi Icardi e non ha preso Lautaro Martinez come sostituto. Il resto lo diranno il mercato, il tempo e soprattutto il campionato in corso...