Non sempre gli intrecci tra l'Inter e il mercato tedesco sono fortunati. Anzi, andare a pescare da quel bacino è davvero complesso, ancor più quando si tratta di prendere giovani che già fanno parte della Germania a livello di nazionale con gli occhi addosso dei top club di Bundesliga. Eppure, più di un tentativo è stato fatto per Benjamin Henrichs, terzino classe '97 di proprietà del Bayer Leverkusen. Primi dialoghi, sondaggi, l'Inter si è attivata ma i tedeschi non fanno sconti: oltre 25 milioni per questo ragazzo che sa giocare su entrambe le fasce, ha personalità e piede buono. E i radar del Bayern Monaco sono accesi. Insomma, è durissima.



RIMPIANTO THILO - Un vero, grande rimpianto in Bundes però è sicuramente Thilo Kehrer. Ausilio era stato veloce e bravo ad anticipare la concorrenza e accordarsi con questo giovane difensore centrale polivalente classe 1997, tedesco anche lui, di proprietà dello Schalke. Il ragazzo aveva il contratto a scadenza, l'Inter era arrivata prima di tutte e trovato un accordo. Tutto fatto. Poi, facendo spuntare una clausola (che molti dicono non sia mai esistita...), il club tedesco ha convinto il padre di Thilo a rimanere. Dopo averlo acquisito con tanto di firme a zero, l’Inter ci ci ha rinunciato sempre a zero pur di evitare questioni legali. Oggi, Kehrer è un jolly con quasi 20 presenze allo Schalke e una quotazione impennata. Un rimpianto tedesco, anche lui...