La panchina dell'Inter non ha un padrone sicuro per la prossima stagione, ad oggi. Questa è la prima certezza di un lungo percorso, quello che porterà alla scelta dell'allenatore del futuro con due semplici strade: confermare Stefano Pioli o puntare su un nome più internazionale. Da qui i continui accostamenti con Diego Simeone (nome in lista, ma nessuna cena con Zanetti o altro tipo di contatto ad oggi) e ultimamente anche con Antonio Conte. Proprio lui, l'ex allenatore della Juventus che adesso fa sognare il Chelsea ed è entrato nei pensieri di Suning.



LA SITUAZIONE - In particolare nei pensieri di Zhang e dei suoi uomini, estimatori di Conte e dell'impatto mondiale che sta avendo il suo lavoro. Ma finora, oltre questo desiderio non si è andati. Non ci sono scorciatoie o vie d'uscita comode nel contratto di Antonio con il Chelsea, non ci sono stati incontri con l'Inter o contatti diretti; il nome di Conte per l'Inter nasce dalle valutazioni del lato societario cinese. Anche perché fin qui il Chelsea è stato chiarissimo dai suoi piani più alti: Conte è un intoccabile.



POSIZIONE CHELSEA - Roman Abramovich (come il ds Emenalo) stravede per Antonio, gli ha garantito carta bianca sul prossimo mercato, dalle scelte dei nomi da acquistare fino ai rinnovi dei contratti dei singoli giocatori. Ai suoi amici più stretti confessa di volerlo "a vita al Chelsea", di sicuro in scala minore farà di tutto per trattenerlo. Ed è convinto di riuscirci, ancor più dal prossimo anno con vista sulla Champions League. Se Suning vorrà passare dai sogni ai fatti, ha tutti i mezzi per provarci. Pur sapendo che non sarà una passeggiata strappare Antonio Conte al progetto Chelsea, costruito proprio intorno a lui.