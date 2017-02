Andrà in scena domani sera a San Siro la sfida fra Inter e Roma, sfida fondamentale per entrambe le squadre in perenne lotta per un piazzamento Champions League. Una sfida ricca di intrecci e di retroscena per due squadre che, soprattutto nel post-Calciopopli, hanno dato vita a partite ricche di emozioni.



La Roma è la squadra contro cui l’Inter ha vinto più partite in Serie A. Sono infatti 71 le vittorie dei nerazzurri contro 48 pareggi e 48 successi giallorossi. L’Inter ha vinto anche le ultime due partite giocate a San Siro contro la Roma in campionato, ma nelle precedenti 12 sfide sono arrivati 6 pareggi e 4 sconfitte.