L'Inter è partita per il mini-ritiro di Marbella, dove domani (a Calice) si esibiranno nel triangolare amichevole contro Marbella Futbol Club e Real Balompédica Linense. I nerazzurri sosteranno in Spagna per 5 giorni, 28 gli uomini partiti insieme a Stefano Pioli. Manca Felipe Melo, rimasto in Brasile per proseguire le trattative con il Palmeiras.