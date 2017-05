L'annuncio ufficiale come un fulmine a ciel sereno: Stefano Pioli dice addio all'Inter e abbandona un progetto che lo ha visto protagonista positivo fino al crollo da metà marzo in avanti. E adesso, pronto a dialogare con la Fiorentina che lo vede come prima scelta; ma questa è un'altra storia. Perché l'Inter si ritrova ancora nella bufera, con Vecchi in panchina e un futuro tutto da ricostruire con un nuovo allenatore - non che fosse una sorpresa, scelta presa da tempo - ma... con un altro colpo di scena anche nella gestione di Suning.



ARRIVA SABATINI - Il gruppo cinese infatti ha fatto una proposta a Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, come coordinatore tecnico in Cina dello Jiangsu Suning e delle altre realtà sportive legate alla proprietà di Zhang. Un ruolo per cui era stato designato Arnesen, ex Chelsea, invece il prescelto è diventato a sorpresa proprio Sabatini, fresco di addio alla Roma nei mesi scorsi. La scelta in teoria non influenza minimamente il lavoro di Piero Ausilio, blindato con un contratto triennale all'Inter da poche settimane; ma evidentemente bisognerà capire quale impatto potrà avere Sabatini sulla realtà nerazzurra qualora dovesse accettare, essendo una figura di assoluto rilievo nel calcio italiano e non solo. Al momento, il dirigente ha già deciso di dire sì: siamo ai dettagli finali burocratici, Sabatini può davvero legarsi a Suning in tempi brevissimi. In queste ore è in Cina e già domani può arrivare la sua firma. Chissà se con vista sull'Inter dove le rivoluzioni sono all'ordine del giorno...