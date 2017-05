I risultati del campo decretano che l’annata 2016-17 sia una delle più tristi nella storia del club nerazzurro. Ma è guardando al di là della dimensione agonistica che ci s’imbatte nei dati più sconcertanti. In particolare, la gestione del calciomercato lascia frastornati, e non soltanto per quello che riguarda la scelta dei calciatori. C’è infatti un dossier molto meno mediatico, ma certamente più significativo, che riguarda le spese per commissioni e intermediazioni. Un’incredibile quantità di denaro finito nelle tasche di mediatori, per cifre che arrivano a toccare i 4,5 milioni di euro su una singola intermediazione. In esclusiva,è entrato in possesso di documenti che descrivono questo allegro fiume di soldi, e li pubblicherà in questi giorni. E dovendo partire da un caso che sia più degli altri significativo, non si può che tirare in ballo il più discusso flop della stagione interista:Sul fatto che il brasiliano debba essere considerato un fallimento della campagna acquisti nerazzurra, la tifoseria continua a dividersi perché molti sostengono che il ragazzo abbia avuto poche chance per dimostrare il proprio valore. Ma è proprio sul concetto di valore che bisogna riflettere. Quello tecnico è ancora tutto da vedere. Ma anche quello economico va illustrato per bene.. Che soltanto in parte vannodei diritti economici del calciatore. Il restante 60% è suddiviso fra il) e). E riguardo al 40% di proprietà del calciatore, ci si potrebbe fare qualche domanda. C’è poi lo stipendio da top player riconosciuto a Gabigol, ciò che ha provocato forti malumori nello spogliatoio interista. Si tratta di 30 milioni lordi spalmati su cinque anni, ciò che significa 6 milioni lordi all’anno.Vi sembra che si già abbastanza? Purtroppo non lo è, perché a questa (spropositata) cifra va aggiunto. Che come mostra il documento riportato in esclusiva da Calciomercato.com è di. Sì, avete letto bene: quattro milioni di euro, oltre. A portare quel denaro a casa è un agente brasiliano che risponde al nome di, titolare della Bertolucci Assessoria e Propaganda, nonché uno degli oligopolisti che si spartiscono il mercato brasiliano dei calciatori.C’è una cosa che il documento non dice:, il “consulente di mercato” di Suning che spadroneggia in casa nerazzurra dall’avvento della proprietà cinese ma veniva avvistato in sede anche ai tempi in cui l'azionista di maggioranza era. Che Kia & Giuliano agiscano di concerto per spostare calciatori e intascare spropositate commissioni è cosa risaputa. Un rapido giro per la rete vi farà imbattere in una quantità enorme di pagine web che parlano di affari in comune fra i due, come per esempio quello che li porta a annettersi Philippe Coutinho , ex interista oggi in forza al Liverpool. Ma la ditta fra i due può assumere espressioni diverse. Talvolta Kia & Giuliano agiscono come agenti in squadra, altre volte si trovano a assolvere ruoli diversi nella medesima trattativa. Con Kia che, da consigliere, “consiglia” al singolo club di prendere i giocatori assistiti da Giuliano, e Giuliano che incassa la commissione grazie al consiglio di Kia. Nel mezzo c’è chi accetta il consiglio, e poi paga lautamente la commissione. Felice di farlo? È un dettaglio su cui noi di Calciomercato.com non siamo in grado d’essere precisi. Possiamo dirvi però che quello di Gabigol non è l’unico affare che vede il signor Kia dare consigli di cui beneficiano amici molto vicini. Ne riparleremo domani.@pippoevai