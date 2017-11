L’Inter ha un problema da risolvere, ma non sarà Javier Pastore a colmare la lacuna presente nella casella dei trequartisti a disposizione di Luciano Spalletti. Il calciatore, che in questo momento è alla ricerca della migliore condizione fisica, è stato proposto alla società di corso Vittorio Emanuele, che però sembra indirizzata verso altri profili, anche perché le caratteristiche del “Flaco” non entusiasmano troppo Luciano Spalletti, che in quella zona di campo gradirebbe calciatori in grado di svolgere la doppia fase.



I DISCORSI CON IL PSG - In casa nerazzurra sono attualmente occupati a gestire la situazione di Joao Mario, poco soddisfatto del minutaggio a propria disposizione. Il portoghese vorrebbe più spazio ma l’Inter ha già chiesto al suo agente, Kia Joorabchian, di trovargli una nuova sistemazione. L’ex Sporting Lisbona piace al PSG, che però deve attualmente concentrarsi sul mercato in uscita per assolvere agli obblighi del Fair play finanziario. La società milanese e quella parigina potrebbero incontrarsi per parlare di un prestito, ma sicuramente sul tavolo delle trattative, come merce di scambio, non finirebbe Pastore. Joao Mario-PSG, dunque, rimane una pista molto complicata, così come in generale l’addio a gennaio del portoghese ai colori nerazzurri.



LA SOLUZIONE VECINO - Per quanto riguarda le entrate in casa Inter, il nome di Ramires è sempre quello più concreto. Il brasiliano infoltirebbe il centrocampo e offrirebbe a Spalletti qualche soluzione tattica in più. Il tecnico toscano può sorridere per la progressiva crescita di Matias Vecino, sempre più padrone della situazione lì nel centro della mediana nerazzurra. Non è escluso che in futuro l’ex viola possa avanzare di qualche metro il proprio raggio d’azione, tornando sulla trequarti, dove aveva iniziato la propria carriera. Così facendo, nel cuore del centrocampo si giocherebbero due posti Gagliardini, Ramires e Borja Valero.