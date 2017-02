Candreva, Gagliardini, Eder: l'Inter vola sospinta dall'animo "azzurro". Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il processo di italianizzazione voluto da Suning stia già portando i primi frutti.



"L’anima azzurra dell’Inter ha firmato l’ottava vittoria consecutiva in campionato a San Siro e ha permesso ai nerazzurri di mantenersi nella scia di Roma e Napoli, ma ancora lontani 6 punti dal terzo posto. A giudicare dall’affermazione contro l’Empoli, il processo di italianizzazione portato avanti da Suning sta dando ottimi risultati: Eder ha realizzato l’1-0 e servito l’assist del raddoppio a Candreva, ma pure Gagliardini ha offerto una prova sontuosa in mezzo al campo. Oltre a Pioli, dunque, può sorridere anche il ct Ventura che ha avuto le risposte che si aspettava. Il match contro i toscani, arrivato al termine di una settimana di polemiche per il ko contro la Juventus e per le squalifiche di Icardi e Perisic, poteva trasformarsi in una trappola per l’Inter che, per la prima volta nell’era Pioli, era reduce da due sconfitte consecutive".