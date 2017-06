L'Inter non fa sconti: Perisic costa 50 milioni di euro e lo United di José Mourinho è avvisato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la società di corso Vittorio Emanuele abbia fatto recapitare un messaggio molto chiaro al club inglese.



"Ivan Perisic ha un prezzo, ma solo fino al 30 giugno. Questione di fairplay finanziario, che l’Inter conta certamente di poter comunque neutralizzare con altre operazioni, ma che attraverso una ricca cessione avrebbe un percorso decisamente più semplice, meno tortuoso. Allo stesso tempo, nessuno in corso Vittorio Emanuele intende farsi prendere per il collo. E allora, seppur indirettamente, il messaggio al Manchester United (o a chiunque altro volesse avvicinarsi al 28enne croato) arriva chiaro: il cartellino costa non meno di 50 milioni, altrimenti amici come prima, perché dal primo luglio Perisic tornerà a essere una priorità tecnica, secondo le stesse indicazioni di Luciano Spalletti. Insomma, tradotto in parole semplici, nel caso si riuscisse a evitare il «sacrificio eccellente», poi solo un’offerta mostruosa, fuori mercato per intenderci, potrebbe convincere Sabatini e Ausilio a rimettersi al tavolo delle trattative per Ivan da Spalato. In ogni modo, in queste ore è probabilissimo un contatto diretto fra i dirigenti nerazzurri e José Mourinho, tecnico-manager del Manchester United".