L'Inter ha fretta e non vede l'ora di rendere San Siro uno stadio migliore e che produca utili per la società. La volontà di Suning e del patron Zhang Jindong è sempre stata quella di acquisire lo stadio dal Comune di Milano, ma la convenzione siglata e in scadenza nel 2030 insieme al Milan resta un freno che blocca le idee nerazzurre.



BASTA PERDITE DI TEMPO - Le difficoltà societarie in casa Milan, con il closing che continua a slittare e le difficoltà economiche che sta avendo il futuro patron Yonghong Li nel rilevare il club da Berlusconi, hanno ovviamente fatto slittare i progetti nerazzurri di ammodernamento dello stadio. Una trattativa aperta fra i club non esiste e difficilmente esisterà nel breve futuro.



L'INTER VA DA SOLA - Una perdita di tempo che Suning non vuole più assecondare e che, secondo la Gazzetta dello Sport, porterà il patron Zhang ad avviare i lavori di ammodernamento in solitaria. Il Milan, se si chiuderà la cessione potrà decidere se entrare e pagare la sua parte di spese in futuro, altrimenti l'Inter coronerà il sogno del proprio patron, che fin dal momento del suo arrivo a Milano ha chiesto al sindaco della città cosa potesse fare per avere San Siro tutto per sè.