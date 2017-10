L'ora della pianificazione. Mentre le cose in campo vanno a gonfie vele come non si vedeva da anni, l'Inter costruisce il suo futuro prossimo anche attraverso le mosse di Ausilio e Sabatini con la guida del gruppo Suning alle spalle. E un reparto determinante sarà il centrocampo: lì bisogna investire, ricamare, cucire il vestito giusto. Dove Borja Valero e Vecino convincono, Joao Mario e Brozovic a fasi alterne, Gagliardini si è dimostrato bravo e intelligente a evolvere da incursore a centrocampista statico, di controllo. Ma servirà ancora qualcosa.



DA KONDOGBIA A RAMIRES - La prima buona notizia è che Geoffrey Kondogbia sta facendo davvero benissimo al Valencia, più determinato che mai a riscattarlo per 25 milioni più percentuale sulla rivendita; l'Inter gongola perché a bilancio saranno incassi fondamentali se confermati. L'ipotesi Mesut Ozil a parametro zero invece non scalda la dirigenza, anche perché pretende un ingaggio elevatissimo; sul fronte Javier Pastore, il desiderio è reale ma le possibilità di prenderlo a gennaio saranno pochissime, anche perché il presidente del PSG non ha intenzione di liberarle. E Arturo Vidal? Anche in questo caso, il mercato invernale non è l'appuntamento giusto per riprovarci, tra la freddezza del Bayern sulla sua cessione immediata e i costi di un'operazione così. Ecco perché Ausilio e Sabatini stanno sondando il mercato estero, da Bissouma del Lille (non convince a pieno) passando per altre possibili sorprese. Non dovessero convincere, c'è la possibilità Ramires dal Jiangsu Suning: la proprietà non vorrebbe indebolire la squadra cinese, ma lascerà a Spalletti l'opzione dell'ex Chelsea da valutare alla Pinetina, con l'idea di portarlo già tra novembre e dicembre a Milano per un periodo di test tecnico e fisico. Non siamo ancora al traguardo, la scelta dell'Inter a centrocampo arriverà solo più avanti. Eppur si muove...