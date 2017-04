Secondo quanto riportato da fichajes.net il terzino destro Cristiano Piccini del Betis Siviglia difficilmente rimarrà in Spagna per un’altra stagione e il ritorno in Serie A sembra essere la soluzione migliore, con l'Inter che l’avrebbe messo nel mirino per alternarlo sulla fascia destra insieme a D’Ambrosio. La Fiorentina detiene in ogni caso un diritto di recompra sul cartellino sul suo ex giocatore della Primavera da poter esercitare nella prossima estate a tre milioni di euro.