L'Inter si affida all'area commerciale per provare a superare le difficoltà economiche emerso dopo le restrizioni economiche imposte dal governo cinese a Suning. Il club nerazzurro ha infatti ufficializzato nella giornata di ieri una nuova partnership commerciale con l'agenzia di scommesse Bwin che diventa Top Sponsor del club nerazzurro fino al 2020 con un ricco accordo di partnership che prevede anche la gestione comunicativa dei cartelloni luminosi all'interno di San Siro durante i match casalinghi.



RINNEGATO MORATTI - Una scelta che va in controtendenza con gli ultimi 30 anni di storia del club che mai aveva avuto un'agenzia di scommesse come partner commerciale. L'ormai ex-patron Massimo Moratti, infatti, era assolutamente contrario ad associare il marchio nerazzurro a quello di qualunque agenzia di betting. Anche in minoranza col 30% aveva imposto a Thohir di non firmare contratti di sponsorizzazione con queste società. Ora tutto è cambiato e Bwin aiuterà l'Inter a sistemare i bilanci e, perchè no, anche il mercato grazie ai soldi che saranno incassati dall'accordo.



Ecco il comunicato ufficiale:

FC Internazionale ha siglato un importante accordo di partnership, fino al 2020, con bwin, brand europeo leader nel campo delle scommesse sportive. La società di betting diventerà il primo Official Betting Partner e Top Partner della storia nerazzurra.

L'accordo tra FC Internazionale e bwin è di primaria importanza e ad alto contenuto innovativo: l'azienda di betting sarà infatti protagonista di una comunicazione inedita a livello internazionale, proponendo attraverso i led a bordocampo ed in tempo reale le quote LIVE contestualizzate all'andamento delle partite del Club nerazzurro - come peraltro già successo in occasione della prima giornata di campionato giocata contro la Fiorentina - alternando ad esse la creatività della oramai celebre campagna integrata "The Race", il cortometraggio realizzato in stile hollywoodiano recentemente lanciato dalla società.

Altrettanto importante ed innovativa sarà la presenza di bwin sulle properties digitalie sui canali social del Club nerazzurro, con una digital content strategy unica che prevede l'inserimento della quota come un vero e proprio contenuto editoriale complementare all'informazione sportiva: i tifosi nerazzurri potranno infatti visualizzare, per ogni giornata di Serie A e per ogni incontro dell'Inter, tutte le quote bwin e le statistiche aggiornate della partita stessa, le promozioni e le offerte speciali pensate per l'occasione.

"Siamo molto contenti di aver raggiunto un accordo di partnership con un marchio internazionale delle dimensioni e del prestigio di bwin - dichiara Michael Gandler, Chief Revenue Officer di FC Internazionale - Inter e bwin sono accomunate dal desiderio di crescita e di affermazione ai più alti livelli del proprio settore, ci auguriamo che questo nuovo legame conduca entrambe a un futuro ricco di successi e innovazione. bwin potrà sfruttare le nuove e crescenti infrastrutture digitali e multimediali del Club per espandere la propria attività e fornire contenuti unici e di valore ai propri clienti".

"Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con L'Inter. bwin storicamente ha sempre sostenuto e sponsorizzato quei club che sono entrati di diritto nell'olimpo del calcio internazionale" - dichiara Moreno Marasco, Country Lead e membro del Board of Directors di bwin Italia - "Oltre che concessionario italiano dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, bwin è membro fondatore dell'ESSA: pertanto riteniamo un privilegio essere stati scelti dall'Inter come primo partner della nostra categoria merceologica. Questa collaborazione evidenzia la nostra vicinanza al mondo dello sport ed ai suoi valori. Dopo queste due prime giornate di campionato crediamo che la stagione quest'anno si annuncerà frizzante e saremo lieti di viverla a fianco di una squadra come l'Inter".